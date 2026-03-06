Sezze controlli dei Carabinieri | droga e coltello in auto denunciata una donna; segnalata la presunta spacciatrice

Durante un controllo stradale a Sezze, i Carabinieri hanno trovato una donna con droga e un coltello nell’auto. Una seconda donna è stata segnalata come presunta spacciatrice. Entrambe le persone sono state denunciate o segnalate alle autorità competenti. Nessuna altra informazione sulle identità o sui dettagli dell’episodio è stata resa nota.

Controllo dei Carabinieri a Sezze: trovata cocaina e un coltello in auto. Denunciata una donna e segnalata la presunta spacciatrice dopo una perquisizione domiciliare Un controllo alla circolazione stradale ha portato alla denuncia di due donne residenti a Sezze, coinvolte in un episodio legato alla detenzione di droga e al porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione di Sezze durante un servizio di controllo sul territorio. I militari hanno fermato una donna di 48 anni del posto, mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Il comportamento della conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

