Picchia la madre e nasconde in casa droga e un coltello | denunciata una 17enne nel Mantovano

Una ragazza di 17 anni è stata denunciata nel Mantovano per aver aggredito la madre e aver nascosto in casa droga e un coltello. Sono state riscontrate violazioni di natura familiare e di legge, tra cui maltrattamenti e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla contestazione di questi reati, in un contesto che richiede attenzione e intervento competente.

