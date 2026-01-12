Picchia la madre e nasconde in casa droga e un coltello | denunciata una 17enne nel Mantovano

Una ragazza di 17 anni è stata denunciata nel Mantovano per aver aggredito la madre e aver nascosto in casa droga e un coltello. Sono state riscontrate violazioni di natura familiare e di legge, tra cui maltrattamenti e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla contestazione di questi reati, in un contesto che richiede attenzione e intervento competente.

La 17enne è stata denunciata per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

