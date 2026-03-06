Sextortion sadomaso | arrestata una 35enne ha spillato 20mila euro al partner occasionale

Una donna di 35 anni è stata arrestata a Milano dopo aver ottenuto circa 20 mila euro da un partner occasionale attraverso minacce e manipolazioni. La donna aveva utilizzato tecniche di sextortion e pratiche sadomaso per controllare la vittima, che si è rivolta alle autorità quando ha capito di essere stato ingannato. Le indagini hanno portato all’arresto e al sequestro dei soldi.

Milano, 6 marzo 2026 – Ha spillato denaro al partner occasionale, minacciandolo di una denuncia per violenza, ma il suo "gioco" alla fine è stato scoperto. I carabinieri del comando provinciale di Milano questa mattina, venerdì 6 marzo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di una trentacinquenne italiana, accusata di estorsione in concorso e autoriciclaggio. La presunta vittima è un cinquantenne, anch'egli italiano. L'inchiesta Gli accertamenti dei militari dell'Arma del nucleo operativo Milano Porta Monforte sono iniziati a gennaio, quando hanno raccolto la denuncia dell'uomo, esasperato da una nuova richiesta di denaro.