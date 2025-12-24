Le lunghissime ombre di Andrea Laszlo De Simone

Le lunghe ombre di Andrea Laszlo De Simone offrono un’immersione profonda nei temi dell’identità e della memoria. Questo articolo, presente nel nuovo numero di Linkiesta Etc, analizza il suo percorso artistico e le riflessioni che emergono attraverso la sua musica. Disponibile in edicola a Milano, Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, invita a una lettura attenta e riflessiva.

Nomen omen. Il nome è un presagio. Secondo una credenza romana, il destino di una persona è scritto nel suo nome. Così Andrea Laszlo De Simone, che all'anagrafe è Andrea Oliviero Laszlo De Simone Saccà, ha scritto un album per parlare delle sue e delle nostre identità, ossia le nostre storie, le ombre che proiettiamo davanti a noi, definendoci, i pensieri intrusivi che ci allontanano dagli altri, complicando talvolta le relazioni, ma anche rendendole più umane.

Andrea Laszlo De SimoneUna lunghissima ombra2025 - Cantautoriale - Andrea Laszlo De Simone lascia accadere la sua musica a intervalli irregolari, senza annunci di uscite. rockit.it

L’album di Andrea Laszlo De Simone è uno dei più interessanti tra quelli usciti nel 2025 - Dopo sei anni di silenzio, il cantautore torinese pubblica un'opera che è insieme disco e film, tra tradizione e psichedelia ... ilfattoquotidiano.it

