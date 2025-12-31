Andrea Laszlo De Simone | Il César un abbraccio Ma la musica è egoismo

Andrea Laszlo De Simone commenta il rapporto tra musica e media, definendo il suo ultimo album, Una lunghissima ombra, un buon compromesso tra la stampa e il rispetto della propria individualità artistica. Spinelli Laszlo De Simone sottolinea l’importanza di scegliere con cura i mezzi di comunicazione, privilegiando un approccio più autentico e meno invasivo rispetto alle forme di intrattenimento più totalizzanti.

Spinelli Laszlo De Simone definisce "un buon compromesso" quello di raccontare l’ultimo album Una lunghissima ombra alla carta stampata piuttosto che concedersi all’abbraccio totalizzante della tv. L’uomo, d’altronde, è fatto così; schivo, ombroso e orgogliosamente “demodè” come ribadisce il vecchio loden con cui se ne va a fumare l’ennesima sigaretta sulla porta dal locale scelto per offrire scampoli di sé alla pubblica curiosità. Secondo lui Una lunghissima ombra è una collezione di canzoni su "pensieri intrusivi", insomma dubbi, che dovremmo imparare ad “abitare” per reggere un po’ meglio il peso dei tempi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Laszlo De Simone: "Il César un abbraccio. Ma la musica è egoismo" Leggi anche: Andrea Laszlo De Simone lascia che ombre e luci ridisegnino la sua musica, lontano dai palchi. Intervista Leggi anche: Andrea Laszlo De Simone torna con un nuovo album (ma non sul palco): «Giuro, non sono un artista» – L’intervista Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Andrea Laszlo De Simone: Il César un abbraccio. Ma la musica è egoismo; L’anno lunghissimo di Laszlo De Simone è fatto di ricordi e amore; INDIE MUSIC LIKE 2025: IN TESTA ANDREA LASZLO DE SIMONE; I trend musicali del 2025: dalla febbre Lucio Corsi a Bam Bam e Laszlo De Simone, fino a L'amore non mi basta. Andrea Laszlo De Simone: "Il César un abbraccio. Ma la musica è egoismo" - In Francia nel 2024 il premio per la colonna sonora del film “Le règne animal“. quotidiano.net

Photo by Guido Gazzilli - Il più delicato e schivo dei cantautori italiani ha unito musica, cinema e poesia in un unico gesto artistico per interrogare i molteplici “Io” che abitano la sua esistenza. linkiesta.it

Le pagelle dei personaggi nella musica: Olly va dritto per la sua strada (voto 8), Coma Cose, che fine rovinosa per i cuoricini (voto 5) - I voti agli artisti che hanno scandito ascolti e notizie del 2025 musicale, da Anna a Bad Bunny, da Giorgia a Rosalía ... corriere.it

Le pagelle musicali del 2025: Coma Cose, che fine rovinosa per i cuoricini (voto 5). Olly va dritto per la sua strada (8), ci serve un Andrea Laszlo De Simone (9) x.com

"Nella musica di Andrea Laszlo De Simone c’è uno scarto dal reale, un filtro che la rende insolita, un residuo di mistero, ed è lì che sta la sua bellezza. A quest’epoca di alta definizione e basso pensiero De Simone oppone una poetica che prevede artigianato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.