Settimana del glaucoma in programma giornate di controlli oculistici gratuito | come prenotare

Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, vengono organizzate giornate di controlli oculistici gratuiti. La sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, insieme alle aziende sanitarie ferraresi, mette a disposizione diverse iniziative nel territorio di Ferrara per promuovere la prevenzione della malattia. Le persone interessate possono prenotare le visite attraverso le modalità indicate dalle organizzazioni.

Momento centrale delle iniziative a Ferrara saranno le giornate di screening oculistico gratuito organizzate a bordo dell'Unità Mobile Oftalmica, che sarà posizionata nel cortile della Cittadella della Salute San Rocco (lato ex pronto soccorso). Le visite si svolgeranno nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 9-13.30 e 14.30-17 il lunedì, 9-14.30 il martedì. Gli screening, della durata di circa 15 minuti ciascuno, saranno effettuati su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando direttamente la sezione territoriale Uici di Ferrara al numero: 0532207630.... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Presentata la settimana mondiale del glaucoma, screening gratuiti anche a MessinaLa salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede...

Un milione di malati, ma oltre la metà non lo sa: torna la settimana mondiale del glaucomaVisite gratuite a Terni e Foligno per “diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce”: l’iniziativa dell’Unione...

