Settimana del Glaucoma le iniziative di Asl Toscana Sud est sul territorio aziendale

Durante la settimana dedicata al glaucoma, l’Asl Toscana Sud Est ha organizzato diverse iniziative sul territorio aziendale. In questa occasione, sono state aperte visite gratuite e incontri informativi rivolti alla popolazione. Le attività si sono svolte in diverse aree della provincia, coinvolgendo medici specialisti e operatori sanitari. L’obiettivo è sensibilizzare e informare sui rischi e le modalità di prevenzione della malattia.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . La prevenzione come arma vincente per conservare la vista. Asl Toscana sud est mette a disposizione visite oculistiche gratuite sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto: ecco i requisiti per accedere Dal 8 al 14 marzo ricorre la Settimana Mondiale del Glaucoma, una malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che può portare alla cecità, se non diagnosticata e trattata in tempo. Asl Toscana sud est, anche quest'anno, aderisce all'iniziativa mettendo a disposizione degli utenti, la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica gratuita mirata alla prevenzione del glaucoma.