Il personale di una cooperativa operante all’interno dell’Asl Toscana Sud Est, in provincia di Arezzo, ha indetto uno sciopero. La protesta, avvenuta il 20 gennaio 2026, riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e ai rapporti contrattuali. L’evento ha avuto ripercussioni sui servizi offerti dall’azienda sanitaria, evidenziando le criticità emerse nel contesto lavorativo e il bisogno di un confronto tra le parti coinvolte.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – . Domani, mercoledì 21 gennaio, sciopero per l'intero turno di lavoro del personale di una delle cooperative che presta servizio nella Asl Toscana sud est in provincia di Arezzo. Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali Cgil Filcams e Cisl Fisascat, interesserà i servizi di front office. Alcune difficoltà potranno riguardare l'accettazione di Radiografia e punto prelievi e gli sportelli al pubblico di Medicina legale, Prevenzione, Anagrafe sanitaria, CUP. In riferimento al Cup, si ricorda che restano operativi gli altri canali di prenotazionedisdetta delle prestazioni: call center telefonico, online e farmacie.

© Lanazione.it - Sciopero del personale di una delle cooperative che opera in Asl Toscana sud est in provincia di Arezzo

