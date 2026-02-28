Khamenei nel bunker mentre Trump colpisce l’Iran | il potere che trema e la successione che divide

Secondo fonti, il leader iraniano sarebbe stato spostato in un bunker sotterraneo vicino a Teheran, probabilmente nell’area di Levizan, durante le tensioni in corso. Nel frattempo, nella capitale si registrano numerose sirene e dichiarazioni di guerra, mentre l’ex presidente statunitense ha lanciato un attacco contro l’Iran. La situazione sembra caratterizzata da un clima di grande incertezza e allerta.

Dicono che sia stato trasferito in un bunker sotterraneo, lontano da Teheran, forse nell’area di Levizan, mentre sopra la capitale si moltiplicano le sirene e le dichiarazioni di guerra. Attorno alla figura di Ali Khamenei, Guida Suprema dal 1989, si stringe un apparato di sicurezza diventato negli ultimi mesi ancora più opaco e diffidente. L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran riporta il suo nome al centro dello scontro globale. Non si parla ufficialmente di eliminazione mirata, ma l’ombra di questa ipotesi accompagna ogni analisi strategica. Il presidente Donald Trump, in un video diffuso su Truth, ha indicato obiettivi militari e infrastrutture del regime, promettendo di distruggere missili e capacità produttive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Venti di guerra tra Iran e Usa E Khamenei va nel bunkerA Gaza si persegue la pace - e Trump offre all'Italia un ruolo di primo piano nel dopoguerra - mentre con l'Iran si prepara la guerra.

Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»L’Ayatollah Ali Khamenei si è spostato in un bunker speciale sotto terra, a Teheran, mossa precauzionale in vista di un possibile attacco americano...

Secondo fonti iraniane sarebbe stato attaccato il quartier generale di Khamenei. Alcuni rapporti indicano che che sono stati presi di mira anche il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami, e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Al momento sono già sta - facebook.com facebook

Un video virale mostra la colonna di fumo che arriva dall'area della residenza nei pressi degli uffici della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Nel video si sento le ragazze fare esclamazioni di gioia e di emozione e dire: "Hanno attaccato la casa di Kham x.com