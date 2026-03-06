Sesto Elemento Tattoo dona 2.400 euro a Pediatria e neonatologia

Sesto Elemento Tattoo ha raccolto 2.400 euro in due giorni di eventi, destinandoli alle strutture di Pediatria e Neonatologia. Durante questa iniziativa, artisti e clienti hanno partecipato a sessioni di tatuaggi e attività, contribuendo con il loro supporto. Il denaro sarà utilizzato per sostenere le esigenze del reparto, offrendo un aiuto diretto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Due giorni di creatività, passione e generosità si sono trasformati in un gesto concreto di aiuto per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e neonatologia Due giorni di creatività, passione e generosità si sono trasformati in un gesto concreto di aiuto per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e neonatologia. È il frutto dell’iniziativa di Sesto Elemento Tattoo, guidato da Paolo Garbazza, che ha donato oltre 2.400 euro al reparto, frutto di tatuaggi realizzati con contributo volontario durante due giornate speciali dedicate alla beneficenza. «L’idea è nata almeno otto anni fa – racconta Garbazza – ma per motivi diversi non siamo mai riusciti a concretizzarla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

