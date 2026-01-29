Una donazione dalla Pro Loco di Gragnano a Pediatria e neonatologia

La Pro Loco di Gragnano ha appena donato materiali e fondi ai reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale locale. La comunità si muove e si impegna per sostenere la sanità del territorio, rafforzando il legame tra cittadini e strutture sanitarie. Un gesto concreto che dimostra come anche le associazioni locali vogliano fare la loro parte per migliorare i servizi ai più piccoli.

Il legame tra comunità, territorio e azienda ospedaliera è oggi sempre più stretto e rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare l’operato della sanità locale. Un rapporto basato su fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa accompagna il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e ne sostiene la qualità. In questo contesto si inserisce la donazione da 1500 euro della Pro Loco di Gragnano, con il supporto de Il Pellicano Piacenza onlus, guidato da Maria Angela Spezia, a favore dell’Azienda Usl e in particolare dei reparti di Pediatria e neonatologia, diretti dal professor Giacomo Biasucci.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Gragnano Pro Loco

Oggi pomeriggio, Santa Lucia ha portato un gesto di solidarietà all'AOU di Parma, donando tre cuscini da allattamento al reparto di neonatologia.

La Pro Loco di Coltano comunica che si sta lavorando al superamento del campo nomadi presente nella zona.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gragnano Pro Loco

Argomenti discussi: Un'ondata di solidarietà per l'ospedale: dalla gratitudine di una famiglia nasce una donazione per sette reparti; Porto Torres, la Pro Loco dona un defibrillatore al Comune - L'Unione Sarda.it; Fondazione Umberto Veronesi e Cnr: donarsi alla scienza è un atto di solidarietà e di civiltà; Operazione Z, armi al fronte le donazioni europee alla Russia.

Santarcangelo: Pro Loco e Città Viva sostengono l’Associazione Paolo Onofri con una donazione di 1500 euroPro Loco Santarcangelo di Romagna e Città Viva Santarcangelo annunciano la donazione di 1500€ all’Associazione Santarcangiolese Paolo Onofri. Il contributo è ... chiamamicitta.it

Cirrone, presidente della Pro Loco: è già crollata parte del mio giardino. “Non è facile prendere coscienza di aver perso per sempre la propria casa” Leggi l'articolo #Niscemi - facebook.com facebook