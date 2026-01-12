Segui in diretta il risultato di Napoli-Olimpia Milano, partita valida per la Serie A basket 2026. Al momento, il punteggio è di 62-60 a favore di Napoli, con il finale di partita ancora incerto. Aggiorna la pagina per rimanere informato sugli sviluppi di questa sfida combattuta, caratterizzata da grande intensità e continui capovolgimenti di fronte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-60 Che forza di Nebo! Il centeo sfrutta il fisico e schiaccia a canestro potentemente! Napoli chiede fallo di sfondamento, ma la terna non lo ravvisa. 62-58 El Amin mette dentro il tiro libero concesso dagli arbitri per il fallo tecnico di Leday a causa di un flopping. 61-58 Quarto fallo per Ricci nella partita e quarto fallo dell’Olimpia nel quarto quarto. 61-58 Mitrou-Long si butta dentro sfruttando la sua velocità. Penetrazione perfetta e appoggio facile al tabellone. 59-58 Fa uno su due El Amin dalla linea del tiro libero. 58-58 Brooks in uscita dai blocchi! Ancora una tripla! E’ la terza di fila per l’americano! 58-55 Risponde subito Brooks! Altra tripla per lui dopo quella sul finale del terzo quarto! Se si accende Brooks si fa durissima per Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Napoli-Olimpia Milano 62-60, Serie A basket 2026 in DIRETTA: punto a punto in questo finale di partita!

Leggi anche: LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 80-79, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: overtime punto a punto ad Istanbul! I meneghini vogliono la vittoria

Leggi anche: LIVE Napoli-Olimpia Milano 38-32, Serie A basket 2026 in DIRETTA: campani meritatamente in vantaggio a metà partita!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: posticipo in tempo reale; Napoli Basketball - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; La striscia dell’Olimpia al difficile esame esterno di Napoli; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

LIVE Napoli-Olimpia Milano 40-41, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i lombardi mettono la testa avanti per la prima volta - L'americano la mette nonostante la marcatura, 3 su 4 per lui da tre ... oasport.it