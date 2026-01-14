Basket B Interregionale l’allenatore oltre la sconfitta di Termoli Bramante bicchiere mezzo pieno Nicolini | La prestazione c’è stata

Il Basket B Interregionale conclude il girone di ritorno con una sconfitta a Termoli. Nonostante la perdita, l’allenatore Bramante si mostra ottimista, sottolineando i progressi della squadra. Nicolini evidenzia una prestazione positiva dei suoi giocatori, anche se i risultati non sono stati quelli sperati. La partita ha evidenziato miglioramenti e spunti di crescita, offrendo spunti per affrontare con fiducia le prossime sfide.

Il Bramante chiude il girone di ritorno con una sconfitta. I ragazzi di coach Nicolini (nella foto, Ricci) a Termoli hanno giocato una buona partita ma non è bastata per raccogliere punti. In classifica i biancoblu navigano nelle posizioni medio-basse della serie B Interregionale. Ancora manca tutto il giorno di ritorno e Pesaro è a un passo dai playoff ma anche a un soffio dai playout. È quindi tutto aperto per capitan Ferri e compagni. Sulla gara di Termoli parla il tecnico Massimiliano Nicolini: "Abbiamo fatto una buona prestazione sia dal punto di vista tecnico che mentale. Un buon segnale di ripresa dopo la brutta sconfitta casalinga della settimana scorsa e nonostante l’ennesima giornata giocata senza essere al completo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

