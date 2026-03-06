Serie A il Napoli vince e convince | battuto il Torino 2 a 1

Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 in una partita della Serie A, mantenendo il terzo posto con 56 punti. Alisson Santos ha mostrato grande velocità, contribuendo a un match intenso e combattuto. La squadra partenopea ha ottenuto la vittoria davanti al pubblico del Maradona, che ha assistito a un incontro ricco di azione e emozioni.

Il Napoli batte il Torino 2 a 1 nella ventottesima giornata di Serie A, decidono Alisson Santos ed Elmas per gli azzurri mentre Casadei riaccende le speranze granata a fine partita. Continua il trend negativo del Torino al Maradona, la squadra di d'Aversa non vince a Napoli dal 17 maggio 2009. Poche le occasioni del Torino nel primo tempo che termina con il Napoli in vantaggio di un gol. Nella ripresa gli azzurri continuano a spingere alla ricerca del secondo gol, la velocità di Alisson Santos sulla fascia sinistra mette in difficoltà la difesa granata. Ed è proprio dalla fascia sinistra che arriva l'occasione della doppietta partenopea, Spinazzola crossa e trova Politano che serve Elmas ed è così che il numero 20 si coordina, tira e segna.