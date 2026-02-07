Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Napoli vince in pieno recupero pari fra Fiorentina e Torino

Il Napoli ha trovato la vittoria all’ultimo secondo contro un avversario agguerrito. In pieno recupero, i partenopei sono riusciti a portarsi a casa i tre punti, lasciando il pubblico senza fiato. La partita tra Fiorentina e Torino si è invece chiusa in pareggio, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare il gol decisivo. La Serie A continua a regalare emozioni e sorprese in questa stagione.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526.

Ecco gli ultimi risultati della Serie A 202526: pari tra Parma e Genoa, vittoria della Fiorentina a Bologna, mentre Torino e Roma si sono incontrate con successo dei giallorossi.

