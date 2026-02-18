Sergio Bonelli Editore presenta DYLAN DOG E ORA L’APOCALISSE! – nuova edizione

Sergio Bonelli Editore ha deciso di ristampare “Dylan Dog. E ora, l’apocalisse!” a causa della grande richiesta dei fan. Il libro, disponibile dal 27 febbraio, ripropone il volume che ha segnato l’inizio della svolta nel mondo del detective dell’incubo. La ristampa include anche alcune illustrazioni inedite e una introduzione scritta dallo stesso autore.

Arriva sugli scaffali dal 27 febbraio la nuova edizione del volume che ha dato inizio alla rivoluzione del mondo di Dylan Dog. Angelo Stano e Corrado Roi, due stelle dei comics, prestano il proprio talento per questa epocale storia dell'Indagatore dell'Incubo scritta da Roberto Recchioni: DYLAN DOG. E ORA, L'APOCALISSE! Un'avventura dai toni surreali e spiazzanti, che sconvolgerà le basi dell'universo narrativo di Dylan Dog, indirizzandole verso nuovi, impensabili scenari di orrore. Roberto Recchioni, Angelo Stano e Corrado Roi mettono in scena una lunga odissea marinaresca di Dylan e Groucho a bordo del galeone.