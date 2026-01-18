Debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza Tutti i dettagli

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata su Canale 5 “Striscia la notizia – La voce della presenza”. La celebre trasmissione satirica di Antonio Ricci torna con cinque puntate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, offrendo varietà, satira e approfondimenti. La nuova collocazione in prima serata rappresenta un’occasione per approfondire temi di attualità con il consueto stile ironico e informativo.

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia – La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste.. Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Debutta in prima serata “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Tutti i dettagli Leggi anche: Striscia la notizia debutta in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e 6 veline Leggi anche: Striscia la Notizia torna in prima serata Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Striscia la notizia” debutta in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti; Antonio Ricci presenta il nuovo Striscia la Notizia in prima serata; Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezione; Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Debutta in prima serata “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Tutti i dettagli - Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cin ... 361magazine.com

Striscia la notizia riparte in prima serata: sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi inviata d’eccezione - Il tg satirico di Antonio Ricci debutta il 22 gennaio in prime time con studio rinnovato, sei Veline, la band di Demo Morselli e ospiti come Del Piero e Bruzzone ... panorama.it

Striscia la notizia riparte da Maria De Filippi e Alessandro Del Piero - Evento speciale della prima puntata: Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, vestirà per la prima volta i panni di inviata di Striscia. sportal.it

. @Striscia la Notizia debutta in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Sei Veline, band dal vivo, studio rinnovato e ospiti speciali nella nuova edizione @QuiMediaset_it x.com

Il programma satirico di Canale 5 da giovedì 22 gennaio debutta in prima serata. Confermati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.