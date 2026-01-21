A Pomezia, un controllo dei trasporti ha portato al sequestro di oltre 4 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine su presunte fatture false e manodopera in appalto. L’intervento coinvolge verifiche fiscali, rapporti di lavoro e flussi di fatturazione, evidenziando possibili irregolarità nel settore. La notizia illustra come le autorità monitorano il rispetto delle normative e contrastano le frodi economiche.

Un'operazione che intreccia controlli fiscali, rapporti di lavoro e flussi di fatturazione. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo per un valore di oltre 4 milioni di euro, disposto dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura di Velletri, nei confronti di una società di trasporti con sede a Pomezia e di tre persone indagate a vario titolo per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Dalla verifica fiscale all'ipotesi di un "meccanismo" strutturato. L'attività investigativa, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pomezia, nasce da una verifica fiscale su un'impresa locale.

© Dayitalianews.com - Trasporti a Pomezia, scatta un sequestro da oltre 4 milioni: al centro presunte fatture false e manodopera “in appalto”

