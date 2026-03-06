Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza che prevede l’allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui si trovavano i suoi figli. I periti di parte hanno commentato la decisione definendola “che terrorizza”. La famiglia si trovava nel bosco e i bambini sono stati separati dalla madre a seguito della misura giudiziaria.

Famiglia nel bosco, arriva l'ordinanza. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l'avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella struttura dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». La decisione Una decisione «che ci terrorizza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, mamma allontanata e bimbi separati: l'ordinanza del tribunale. I periti di parte: «Decisione che terrorizza»

I bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre.

