Il Crystal Palace ha ufficialmente risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. La trattativa, ancora in fase preliminare, evidenzia le rispettive posizioni dei due club e il desiderio degli inglesi di mantenere il proprio attaccante. Questa risposta rappresenta un passo importante nella possibile trattativa, che al momento sembra ancora in fase di definizione, mentre la Juventus valuta le prossime mosse.

Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore.» Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi

Mateta Juventus: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa è successo

Il Crystal Palace ha risposto alla prima proposta della Juventus per Jean-Philippe Mateta. Dopo l’offerta ufficiale presentata da Comolli, il club inglese ha comunicato la propria posizione, avviando così una fase di trattative. Questa vicenda evidenzia l’interesse dei bianconeri per l’attaccante francese e apre un nuovo capitolo nel mercato di gennaio. Restano da monitorare gli sviluppi futuri e le eventuali contromosse delle parti coinvolte.

Ultimissime Juve LIVE: la risposta del Crystal Palace all’offerta per Mateta. Novità sul rinnovo di Maignan

Ecco le ultime novità dalla Juventus: il Crystal Palace ha risposto all'offerta per Mateta, mentre si attendono aggiornamenti sul rinnovo di Maignan. La nostra analisi si concentra sulle notizie più recenti e rilevanti per il club, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione attuale. Seguite con attenzione tutte le news in tempo reale per rimanere informati sugli sviluppi della Juventus.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mateta alla Juve, rifiutata la prima offerta dei bianconeri. Ecco cosa chiede il Crystal Palace - facebook.com facebook

Mercato, le notizie di oggi: Juve, rifiutata offerta per Mateta. Inter, il Psv chiude per Perisic: «Non andrà via» x.com