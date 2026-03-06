Sempre più vicino il ritorno del collegamento per Milano Linate Marsilio | Primi voli già dal prossimo inverno

Regione e Saga stanno lavorando per ottenere la continuità territoriale sui collegamenti con Milano Linate e Torino Caselle. Marsilio ha annunciato che i primi voli su Milano Linate potrebbero riprendere già dal prossimo inverno. La ripresa dei voli rappresenta un passo importante per i collegamenti tra l’Abruzzo e le principali città italiane. Le trattative sono in corso per garantire il ritorno delle rotte strategiche.

“Nel corso della riunione di oggi è stata esaminata tutta la documentazione, completata l’istruttoria e aggiornata la seduta per la conclusione della conferenza dei servizi al prossimo 25 marzo”, fa sapere Marsilio parlando di “un lavoro molto proficuo”. “Stiamo rapidamente concludendo una fase decisoria, dopo la lunga attesa necessaria affinché la commissione europea riconoscesse alla Regione Abruzzo la continuità territoriale su queste tratte. Per questo – conclude -, confidiamo di poter andare a gara prima dell’estate e già dal prossimo inverno attivare i collegamenti da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle, rispondendo a un’esigenza che da tempo cittadini e imprese ci segnalano come strategica per lo sviluppo economico e produttivo del territorio”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Gino Lisa, si torna a volare per Milano Linate: dal 12 gennaio ripristinato il collegamento da FoggiaAeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sullo scalo di Milano Linate.

