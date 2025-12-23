Gino Lisa si torna a volare per Milano Linate | dal 12 gennaio ripristinato il collegamento da Foggia

Aeroporti di Puglia comunica che ad Aeroitalia sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sullo scalo di Milano Linate. In virtù di questo provvedimento di Assoclearance, a far data dal prossimo 12 gennaio Aeroitalia potrà volare su Milano Linate, rispettando le frequenze operate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia, all'aeroporto «Gino Lisa» si torna a volare, da novembre arrivano gli operativi Aeroitalia FOTO - A partire dal 1 novembre prossimo, infatti, sarà operativo un volo giornaliero Foggia- lagazzettadelmezzogiorno.it

Dal "Gino Lisa" si torna a volare verso Milano e Torino - Sarà la compagnia Aeroitalia a sostituire la greca Lumiwings che dopo aver garantito il servizio per tre anni, ha dovuto ... rainews.it

Tornano i voli per Torino dal "Gino Lisa" - Torna la possibilità con Lumiwings di volare dal Piemonte verso la Capitanata in vista dell’imminente stagione turistica. rainews.it

