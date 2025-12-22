Lei ha ucciso Chiara Poggi? “No”. Lo dice Andrea Sempio ospite di ’10 Minuti’, trasmissione condotta da oggi fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti su Retequattro. Sempio, nel corso dell’intervista, parla anche di Alberto Stasi: “Allora, che io pensi ad Alberto Stasi di per sé no. Ovviamente, il fatto che mettano in dubbio il fatto che lui possa essere innocente ti fa riflettere e dire: ‘Ok, e se mi trovassi in una stessa condizione?’ Io sto rischiando di andare verso quella condizione. Quindi ovviamente rifletti su questa cosa, non pensando direttamente a lui, ma pensando se dovesse capitare a me, vista la mia situazione, di ritrovarmi io magari in galera da innocente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, Sempio: “Non ho ucciso Chiara Poggi”

Leggi anche: Andrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi. Ecco perché ho revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati»

Leggi anche: “Chi ha ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, Andrea Sempio torna in tv da Alberto Matano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Garlasco, il delitto e le tracce di Dna sulle unghie di Chiara: la partita dei periti di parte, cosa hanno detto; Quarto Grado: Delitto di Garlasco: Giuseppe Sempio indagato, parla per la prima volta Video; Caso Garlasco, consulente Poggi: unica prova il Dna di Stasi su una cannuccia.

Garlasco, nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio - Una nuova impronta di scarpa con tracce sangue, ignorata per anni, può chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it

Garlasco, De Giuseppe (Iene): “Scoop in onda a gennaio”/ “Pm ci hanno bloccato dopo che abbiamo scoperto…” - Delitto di Garlasco, Alessandro De Giuseppe (Le Iene) assicura che lo scoop bloccato dai pm andrà in onda e anticipa qualcosa sulle scoperte fatte ... ilsussidiario.net