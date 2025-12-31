Garlasco gli squilli anonimi senza risposta | chi ha cercato Chiara Poggi da morta

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il caso rimane avvolto da mistero. Tra gli aspetti ancora irrisolti, spiccano gli squilli anonimi senza risposta, che hanno suscitato dubbi sulle persone coinvolte e sui motivi di tali chiamate. Questa situazione contribuisce a mantenere vivo l’interesse e la curiosità attorno a una vicenda che ha segnato profondamente la comunità.

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a presentare zone d'ombra che alimentano interrogativi mai del tutto chiariti. Tra questi, torna al centro dell'attenzione il telefono cellulare della vittima, uno degli oggetti personali ritenuti più rilevanti per ricostruire le ultime ore prima del delitto del 13 agosto 2007. Accanto ai dati già noti su sms, contatti e navigazione al computer, emergono infatti alcuni dettagli anomali legati a chiamate rimaste senza risposta, che secondo diverse ricostruzioni temporali potrebbero collocarsi dopo la morte della ragazza.

Delitto di Garlasco, il dettaglio sugli squilli senza risposta: chi ha cercato Chiara Poggi - Il caso del delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi continua a non aver risposte. newsmondo.it

Garlasco News: Chi era davvero Chiara Poggi?

Nuove rivelazioni sul caso Garlasco. Cosa ci stanno nascondendo Con la giornalista Albina Perri analizziamo i dettagli mai chiariti, gli errori clamorosi e le testimonianze rimaste inascoltate sul delitto di Chiara Poggi. Un caso che continua a dividere l - facebook.com facebook

