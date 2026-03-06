Semifinale di Coppa Italia | sarà il 22 aprile la sfida tra Atalanta e Lazio

Il 22 aprile si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Sono stati ufficializzati anche gli anticipi e i posticipi delle partite di campionato. L’Atalanta affronterà il Lecce in trasferta sabato 4 aprile alle 15. La data della semifinale e le altre partite sono state comunicate recentemente.

LE DATE. Sono stati resi noti anche i prossimi anticipiposticipi di Campionato. L'Atalanta incontrerà il Lecce fuori casa sabato 4 aprile alle 15. La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà mercoledì 22 aprile alle 21 mentre Inter - Como si sfideranno martedì 21 aprile alle 21. Sono stati resi noti anche i prossimi anticipiposticipi di Campionato. L'Atalanta incontrerà il Lecce fuori casa sabato 4 aprile alle 15: in caso di mancata qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale della Uefa Champions League la gara si disputerà invece lunedì 6 aprile alle 15. Coppa Italia, Lazio-Atalanta 2-2 nell'andata della semifinale. Lazio e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nell'andata della semifinale di Coppa Italia, giocata a Roma. Biancocelesti avanti due volte, prima con Dele Bashiru e poi con Dia per i biancocelesti. Lazio-Atalanta 2-2: all'Olimpico deserto è parità nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Dele?Bashiru e Dia illudono Sarri, Pasalic e Musah rispondono. Ritorno a Bergamo decisivo. La semifinale di Coppa Italia Inter-Como sarà a San Siro alle 21 del 21 aprile. Mentre a Pasquetta giocherà contro l'Udinese (orario ancora da definire).