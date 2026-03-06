Semaforo vetro frantumato | 500mila euro di diamanti rubati in 2

Un uomo di 40 anni di Treviso ha subito una rapina mentre si trovava alla guida della sua Mercedes, ferma a un semaforo tra Noventa Padovana e Stra. Durante l’episodio, sono stati rubati circa 500 mila euro di diamanti nascosti in una valigetta. Il veicolo si trovava in quella zona al momento dell’assalto e il vetro del veicolo è stato frantumato.

Un rappresentante del settore orafo, un cittadino di Treviso quarantenne, è stato privato di una valigetta contenente diamanti per un valore stimato in mezzo milione di euro durante una rapina a bordo della sua Mercedes ferma al semaforo nel territorio tra Noventa Padovana e Stra. L'agguato è avvenuto mercoledì pomeriggio, quando due malviventi su una BMW hanno affiancato l'auto della vittima, frantumato il vetro laterale e sottratto la borsa preziosa prima di fuggire verso il territorio veneziano. I Carabinieri della stazione di Noventa e del comando provinciale di Padova hanno avviato immediatamente le indagini, sfruttando le immagini nitide fornite dai sistemi di videosorveglianza comunali e privati che hanno ripreso ogni dettaglio dell'azione criminale.