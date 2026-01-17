Fullkrug ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan | rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro

Milano – Era tornato da Como col sorriso dopo la vittoria esterna per 3-1 del suo Milan contro la squadra di Cesc Fabregas. Poco più di mezz'ora in campo a battagliare contro i difensori lariani, il marchio di fabbrica del centravanti tedesco Niclas Fullkrug, arrivato in prestito al Diavolo dal club inglese del West Ham nella sessione invernale di calciomercato. La bruttissima sorpresa. Peccato che il rientro in albergo abbia immediatamente peggiorato l'umore del bomber trentaduenne e di sua moglie: qualcuno aveva forzato la cassetta di sicurezza nella sua camera all'hotel Melià di via Masaccio, portando via cronografi di lusso e gioielli per un valore dichiarato di circa mezzo milione di euro.

