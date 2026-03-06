Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip | ‘Sì mi pagano bene’ poi svela il motivo del sì al reality

Selvaggia Lucarelli sarà opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5. La notizia è stata confermata dopo settimane di voci non ufficiali e smentite. La giornalista ha dichiarato di ricevere un compenso consistente per la partecipazione al programma. La sua presenza al reality show ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La notizia ha spiazzato molti. Dopo settimane di indiscrezioni e smentite, è arrivata la conferma: Selvaggia Lucarelli sarà opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality di Mediaset tornerà in onda il 17 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi, e la presenza della giornalista e commentatrice rappresenta senza dubbio una delle novità più rumorose della stagione televisiva. Lucarelli, che per anni ha costruito la propria immagine pubblica anche criticando il mondo dei reality e dello spettacolo, ha deciso di rompere il silenzio direttamente nella sua newsletter personale. “Alla fine sì”, ha scritto. “Ho accettato di fare l’opinionista al Gf Vip. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Dopo mesi di chiacchiere, pettegolezzi e fanta-trattative che a tratti mi hanno fatta sentire Ronaldo in procinto di andare a giocare in Arabia Saudita, alla fine sì, ho accettato di fare l’opinionista al Gf Vip. E vi racconto una storia bellissima. selvaggialucarelli.sub x.com

