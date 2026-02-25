Selvaggia Lucarelli ha detto ‘si’ al Grande Fratello Vip | Cachet da capogiro

Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli accetta per un cachet pazzesco. A marzo andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip e sembra che Selvaggia Lucarelli sarà davvero la nuova opinionista del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Sono circolate molte indiscrezioni, mai confermate, negli ultimi mesi. Nelle scorse ore Fanpage ha svelato: “Il corteggiamento per avere Lucarelli in squadra sarebbe stato particolarmente insistente, alla giornalista sarebbe stato offerto un cachet ‘pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando con le stelle”. Sarebbe stata quindi l’importante cifra a convincere la giornalista ad accettare l’offerta del Biscione. Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity) Si legge poi: “I rapporti tra la giurata e l’entourage Rai, secondo quanto ci risulta, non sarebbero stati in alcun modo incrinati da questo improvviso cambio di rotta. Lucarelli si sarebbe mossa nel pieno rispetto degli accordi che la legano al talent di Rai1, informando passo dopo passo la produzione del programma di cui, dal 2016, è uno dei volti più rappresentativi”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

#SelvaggiaLucarelli entra ufficialmente a far parte della squadra del #GrandeFratelloVip ma niente esclusiva a Mediaset. L'opinionista sarà libera di tornare in giuria a #BallandoconleStelle il prossimo autunno Ecco quanto riporta #Fanpage: "Fanpage ha app

