grande fratello vip il reality potrebbe tornare su canale 5 con selvaggia lucarelli opinionista

Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare su Canale 5 con una nuova edizione, dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini. Si parla di una possibile conduzione affidata a Ilary Blasi e dell’ingresso di Selvaggia Lucarelli come opinionista. Dopo momenti di incertezza, il programma sembra essere in fase di preparazione per una ripresa, mantenendo comunque un ruolo centrale nel panorama dei reality italiani.

Cosa sappiamo sulla prossima edizione del Grande Fratello su Canale 5, che potrebbe tornare con una vecchia conoscenza alla conduzione e una nuova opinionista: Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, intorno al Grande Fratello Vip c'era il caos; ora però, sembrerebbe che il programma di Canale 5 sia pronto a tornare. Con una sostituzione alla conduzione e un ruolo da opinionista nuovo: due sono i nomi, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Da Alfonso Signorini a Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli Secondo quanto svela Fanpage infatti, la macchina del Grande Fratello Vip è in moto, a dispetto delle ultime vicende: per quanto riguarda la conduzione, sarebbero in via di conclusione le trattative con Ilary Blasi, mentre nel ruolo di opinionista potrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

