Dopo la pausa per le nazionali, la Sella Cento torna in campo domani alle 20,30 alla Baltur Arena per affrontare la Gemini Mestre. La squadra emiliana cerca una vittoria contro i veneti, che vedono in campo anche l’ex giocatore Scarponi. La partita si inserisce nel calendario dopo le pause di competizione e rappresenta un nuovo impegno per entrambe le formazioni.

Dopo la sosta per la finestra Fiba per le nazionali, torna in campo la Sella Cento che domani alle 20,30 alla Baltur Arena affronterà la Gemini Mestre, squadra dove milita l’ex Scarponi. I veneti stanno disputando un ottimo campionato, nonostante i tanti infortuni avuti: il play titolare Valsecchi si è rotto il crociato in ottobre, Curry ha terminato la stagione a inizio febbraio, mentre Stewart è stato fuori per un paio di mesi sostituito da Alipiev. La squadra di coach Ferrari si è compattata nelle difficoltà e nonostante la scarsa esperienza di molti giocatori in A2 è quasi sempre rimasta fuori dalla zona calda della classifica. Mestre ha 24 punti, 4 in più della Benedetto XIV, ma ha giocato 2 partite in più dei biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella pronta alla rivincita. Domani la sorpresa Mestre

15 milioni alla Juventus, l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresaGiungono novità a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato con l’Inter che sta guardando a diversi profili per rinforzare la rosa a...

In sella a uno scooter con addosso una pistola pronta a sparare: arrestatiControlli massicci ad Arzano per i carabinieri della locale Tenenza e della compagnia di Casoria.