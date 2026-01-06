15 milioni alla Juventus l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresa

L’Inter si prepara a rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, valutando diversi profili per completare il reparto. Mentre circolano voci su un investimento di 15 milioni di euro alla Juventus, i nerazzurri sono pronti a chiudere un colpo importante, con l’obiettivo di migliorare la squadra sotto la guida di Cristian Chivu. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Giungono novità a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato con l’Inter che sta guardando a diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Uno dei calciatori che finito nel mirino dell’Inter potrebbe portare i nerazzurri a versare una somma intorno ai 15 milioni di euro nelle casse della Juventus, facendo felici i rivali di una vita. Inter, colpo in arrivo e Juve felice (Ansa Foto) – calciomercato.it La sensazione è che, a meno di partenze a sorpresa, l’Inter possa solamente acquistare un esterno destro durante il calciomercato di gennaio con i nerazzurri che andrebbero a rimandare alla prossima estate le altre operazioni atte al miglioramento dell’organico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - 15 milioni alla Juventus, l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresa Leggi anche: Scelto il sostituto di Dumfries, l’Inter è pronta a chiudere l’affare Leggi anche: Romano su Cancelo: «Inter pronta a chiudere l’affare in questo caso» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. #SerieA, #Inter e #Juventus trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv nel 18° turno di campionato. Ecco i dati partita per partita x.com Mercato invernale: due filosofie a confronto. Dal 2021 al 2025 la Juventus ha speso quasi 200 milioni di euro a gennaio, più di PSG e di tutte le altre italiane. L’Inter, nello stesso periodo, si è fermata a 7,9 milioni. Numeri, strategie e acquisti chiave (Gimenez e - facebook.com facebook

