Nel campionato Sei Nazioni del 2026, l’Italia si prepara ad affrontare l’Inghilterra in una sfida che suscita molte aspettative. Ricorda l’immagine di Huddersfield nel 1998, con l’ovale sfuggito all’arbitro francese, la finta di Troncon e la meta visibile a tutti tranne che all’arbitro. Sono passati molti anni da allora, ma quella scena rimane impressa nella memoria del rugby italiano.

C’è una fotografia sbiadita nella memoria del rugby italiano: Huddersfield, 1998. L’ovale che sfugge al giudizio dell’arbitro francese, la finta di Alessandro Troncon, la meta che tutto lo stadio vede tranne lui, l’arbitro. Finì 23-15 per l’Inghilterra, ma per un istante l’Italia aveva già assaporato l’impresa. Poi Roma, 2012, sotto una neve che sembrava voler proteggere gli azzurri, avanti 15-6 prima della rimonta inglese (15-19). E ancora l’Olimpico nel 2024, quel 24-27 che lasciò nell’aria la sensazione di un’occasione sfuggita di un soffio. Nella storia ovale l’Italia non ha mai battuto l’Inghilterra. Ma ogni tanto l’ha sfiorata così da vicino da sentirne il respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni rugby 2026: l’Italia affronta l’Inghilterra. E se fosse la volta buona?

