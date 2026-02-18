Seedance 2.0 spaventa Hollywood | l’AI che crea video troppo realistici

Seedance 2.0 sta preoccupando Hollywood perché crea video estremamente realisti. La causa è la sua capacità di generare scene e personaggi digitali con dettagli sorprendenti, senza bisogno di attori o scene sul set. Diverse case di produzione americane hanno iniziato a testare questa tecnologia, temendo che possa rivoluzionare il settore. La piattaforma utilizza algoritmi avanzati per realizzare filmati che sfidano la distinzione tra reale e digitale. La diffusione di Seedance 2.0 sta già cambiando le strategie di produzione.

Il settore dell’intrattenimento osserva con crescente inquietudine l’evoluzione di Seedance 2.0, la nuova piattaforma di generazione video basata su intelligenza artificiale che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione di numerosi studi cinematografici statunitensi. Seedance 2.0 non si limita a creare animazioni sperimentali o brevi clip dimostrative. Il livello qualitativo raggiunto è sorprendente: Le sequenze generate possono essere facilmente scambiate per spezzoni di film realizzati da grandi case di produzione. Ed è proprio questo salto tecnologico a preoccupare Hollywood, che vede avvicinarsi uno scenario finora considerato lontano. 🔗 Leggi su Billipop.com

Brad Pitt vs Tom Cruise: il video virale che “scuote” Hollywood. Il nuovo caso Seedance 2.0Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

