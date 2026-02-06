Sebastian Weigle debutta in città

Questa mattina, in una sala da concerto di Milano, Sebastian Weigle ha diretto per la prima volta in Italia la Sinfonia n. 1 in mi maggiore di Hans Rott, un compositore poco noto. L’evento ha attirato un pubblico curioso, desideroso di scoprire un capolavoro dimenticato. La serata si è aperta con la Rapsodia sopra un tema di Paganini in la minore, interpretata con energia e precisione. Weigle ha portato sul palco tutta la forza di un’opera che non vedeva l’ora di essere ascoltata nel nostro paese dopo

Arriva per la prima volta in Italia dopo quasi 150 anni dalla sua composizione, la Sinfonia n. 1 in mi maggiore di un autore poco conosciuto come Hans Rott, affiancata alla più celebre Rapsodia sopra un tema di Paganini in la minore op. 43 di Sergej Rachmaninov in occasione del concerto che segna il debutto a Bologna del direttore d’orchestra tedesco Sebastian Weigle. Direttore Principale della Yomiuri Nippon Symphony Orchestra di Tokyo, stasera alle 20.30 all’Auditorium Manzoni Weigle sale sul podio dell’ Orchestra del Teatro Comunale, affiancato sul palco dal giovanissimo talento statunitense del pianoforte – vincitore di oltre 35 competizioni internazionali – Angel Stanislav Wang, al suo debutto da solista con orchestra in Italia e impegnato nella Rapsodia di Rachmaninov. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sebastian Weigle debutta in città Approfondimenti su Hans Rott Italia Debutta Monopoly Firenze, versione speciale dedicata alla città e ai suoi locali Debutta in Città Alta il “110 Bis”: una dolce favola è diventata realtà A Bergamo, in via San Lorenzo a Città Alta, è stata inaugurata una nuova pasticceria che propone una selezione di biscotti artigianali, tra le più originali del settore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Hans Rott Italia Argomenti discussi: Sebastian Weigle debutta in città; TCBO: SEBASTIAN WEIGLE DEBUTTA A BOLOGNA CON HANS ROTT E SERGEJ RACHMANINOV; Sebastian Weigle e Yuja Wang al debutto italiano con i Berliner; Debutto in Italia del direttore Weigle e del pianista Wang. Debutto in Italia del direttore Weigle e del pianista WangGiunta al terzo appuntamento, la stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna prosegue il 6 febbraio alle 20. (ANSA) ... ansa.it Verso ITACA | SINFONICA 2026 SEBASTIAN WEIGLE #savethedate 6 febbraio | ore 20:30 | Auditorium Manzoni Sotto la bacchetta di Sebastian Weigle, una serata sinfonica che intreccia virtuosismo e riscoperta: da un capolavoro del Novecento ormai en facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.