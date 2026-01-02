Episodio di violenza al Pronto Soccorso dell' Ospedale Moscati avviate azioni a tutela del personale
Nella notte di Capodanno, si è verificato un episodio di violenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
L’episodio verificatosi nella notte di Capodanno presso il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino rappresenta un fatto grave che la Direzione Strategica non intende in alcun modo sottovalutare né lasciare senza conseguenze, ma che sarà perseguito con fermezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
