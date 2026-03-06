Scuola a rischio | sindaca e tecnici accusati di crollo imminente

La Procura di Crotone ha formalizzato l’accusa di pericolo di crollo contro la sindaca di Le Castella e due tecnici responsabili. I procedimenti riguardano i rischi gravi che minacciano la stabilità di una scuola nel comune. Le accuse sono state presentate dopo verifiche sui possibili danni strutturali dell’edificio scolastico. La situazione è al centro di un procedimento legale avviato nelle ultime settimane.

La Procura di Crotone ha formalizzato l'accusa di pericolo di crollo contro la sindaca Maria Grazia Vittimberga e due responsabili tecnici per i gravi rischi che minacciano la scuola di Le Castella. L'indagine, conclusa il 6 marzo 2026 dal Pubblico Ministero Rosaria Multari, evidenzia una catena di omissioni e atti fraudolenti che hanno lasciato gli edifici scolastici in uno stato di instabilità strutturale. Tre persone rispondono del reato: la prima cittadina, Antonio Otranto come responsabile di settore e Antonio Vittimberga quale direttore dei lavori. L'allarme è scattato nel febbraio 2025 quando le famiglie degli alunni hanno segnalato distacchi di intonaco, muffa diffusa e infiltrazioni d'acqua dai solai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Faraglioni sempre più fragili, scatta alert su Mattinata: "Arco di Diomede a rischio crollo imminente"L'allarme del direttivo di Italia Nostra: "Il cuore pulsante del nostro paesaggio rischia di finire in mare nell'indifferenza generale.

L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: “Rischio crollo imminente anche per edifici storici”Nella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante...

Contenuti e approfondimenti su Scuola a rischio sindaca e tecnici....

Temi più discussi: Alta scuola a rischio: Urge una soluzione; Nesso, solo sei iscritti alla scuola d’infanzia. A rischio anche primaria e medie; A scuola anche oltre l’orario di lezione, la sindaca Ferdinandi: Così seguiamo gli studenti anche fuori dal piano curriculare; Alghero, a scuola spuntano le pergotende. Il sindaco: Attività didattiche all’aperto.

Scuola a rischio crollo, indagata sindaca e funzionari comunaliUn plesso scolastico a rischio crollo per le condizioni dell'edificio è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone che ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini all ... ansa.it

Isola, scuola a rischio crollo, indagata la sindaca VittimbergaNotificato avviso di conclusione indagini alla sindaca Vittimberga e a due dirigenti comunali per le carenze di sicurezza nella scuola di Isola Capo Rizzuto in frazione Le Castella ... quotidianodelsud.it

Buongiorno, vi risulta che una scuola possa obbligare i docenti x corso x preposto - facebook.com facebook

La scuola del futuro è realtà: a Firenze torna Didacta, tra formazione e tecnologia x.com