Faraglioni sempre più fragili scatta alert su Mattinata | Arco di Diomede a rischio crollo imminente

L’arco di Diomede a Mattinata è in pericolo di crollo, perché le forze naturali continuano a erodere le rocce. Dopo il crollo recente dell’arco di Sant’Andrea in Salento, gli esperti avvertono che anche questa formazione potrebbe cedere a breve. Un esperto locale ha osservato che le crepe si sono fatte più profonde nelle ultime settimane, rendendo la zona ancora più vulnerabile.

L'allarme del direttivo di Italia Nostra: "Il cuore pulsante del nostro paesaggio rischia di finire in mare nell'indifferenza generale. Melendugno insegna: la natura non aspetta i tempi della burocrazia" Faraglioni sempre più fragili, dopo il crollo dell'arco di Sant'Andrea in Salento scatta l'alert per Mattinata. A lanciare l'allarme è il direttivo di Italia Nostra: "Il pilone si assottiglia, l'arco di Diomede è a rischio crollo imminente". Italia Nostra esige un dibattito pubblico: salvarli o lasciarli al loro destino? "Non c'è più spazio per i giri di parole: i simboli del Gargano nel mondo hanno i mesi, forse i giorni contati.