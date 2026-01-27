L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi | Rischio crollo imminente anche per edifici storici

La recente frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con una voragine di 40 metri che ha interessato il quartiere Sante Croci. Un ingegnere ha effettuato rilevazioni per valutare il rischio di crollo di edifici storici, evidenziando l’urgenza di interventi di prevenzione e messa in sicurezza in questa zona vulnerabile.

Nella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci. L'intervista all'ingegnere ambientale Gianfranco Di Pietro che spiega cosa è successo: "Nell'arco di due ore la terra si è aperta laddove non si pensava si dovesse aprire. Siamo andati ben oltre il prevedibile".🔗 Leggi su Fanpage.it

La recente frana a Niscemi ha causato ingenti danni e mette in evidenza l'urgenza di interventi di monitoraggio.

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo.

L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: Rischio crollo imminente anche per edifici storiciNella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci ... fanpage.it

I geologi: a Niscemi frana prevedibile in un'area dissestata. Ferraro: "Altre case a rischio". Collura: "Diffuso disordine nel territorio"