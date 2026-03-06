Snai ha pagato le scommesse antepost sullo scudetto 2025-26 dell’Inter prima del Derby di Milano. La vittoria del titolo da parte della squadra nerazzurra è vista come molto probabile dagli scommettitori, che hanno puntato di conseguenza. La conferma arriva prima dell’atteso match tra le due squadre, con le quote e le puntate che continuano a crescere.

La vittoria dello Scudetto 2025-26 da parte dell’Inter è considerata molto probabile da tutti i concessionari ma uno di questi ha deciso di pagare le scommesse antepost sulla vittoria nerazzurra anche se non c’è ancora la certezza matematica, e non ci sarà nemmeno se la squadra di Chivu vincesse il derby in programma domenica sera.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Scudetto Inter: Snai paga le scommesse antepost prima del Derby di Milano

Raid con auto-ariete al centro scommesse 'Snai'Non accenna a fermarsi l’ondata di microcriminalità che da settimane sta interessando il territorio cittadino di Aversa, alimentando un diffuso clima...

Sarà Doveri l’arbitro del derby di Milano che vale una fetta di Scudetto: i precedenti con Milan e InterSarà l'arbitro Daniele Doveri a dirigere il derby di Milano valido per la 28ª giornata di Serie A e che può valere lo Scudetto.

Una selezione di notizie su Scudetto Inter.

Temi più discussi: Pronostico Inter-Genoa quote analisi 27ª giornata Serie A; SNAI – Coppa Italia: Atalanta avanti sulla Lazio in semifinale. Como-Inter: Chivu guida a 2,40 contro Fabregas; Quote vincente Champions League 2026: le più alte dei bookmaker; Quote vincente Triplete 2026, le scommesse sulle favorite.

Inter Campione d'Italia: la Snai paga già le puntate sullo scudetto nerazzurro a 11 giornate dal termine, senza aspettare il derbyMentre Milano trattiene il fiato per un derby che vale una stagione, per i bookmaker la lotta scudetto è già chiusa. Snai ha deciso infatti ... msn.com

Derby scudetto? No, scommettitori già pagatiA poche ore dal derby, Snai paga le scommesse sull’Inter Campione d’Italia: chi aveva puntato sul titolo nerazzurro può già incassare. gioconews.it

Domenica un Milan-Inter da scudetto: Sky o DAZN Ecco dove vedere il derby in tv e streaming! - facebook.com facebook

#Ambrosini: "Scudetto Inter a prescindere dal derby. Chivu Ha cambiato comunicazione di recente..." x.com