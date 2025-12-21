Raid con auto-ariete al centro scommesse ' Snai'

Un episodio di raid con auto-ariete presso il centro scommesse 'Snai' si aggiunge alla serie di recenti atti di microcriminalità che interessano Aversa. La situazione sta generando crescente preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di cittadini e attività commerciali.

Non accenna a fermarsi l’ondata di microcriminalità che da settimane sta interessando il territorio cittadino di Aversa, alimentando un diffuso clima di preoccupazione tra residenti e commercianti. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella notte, quando una banda di ladri ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

