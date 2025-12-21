Raid con auto-ariete al centro scommesse ' Snai'

Un episodio di raid con auto-ariete presso il centro scommesse 'Snai' si aggiunge alla serie di recenti atti di microcriminalità che interessano Aversa. La situazione sta generando crescente preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di cittadini e attività commerciali.

Casalmaggiore, colpo al centro commerciale «Padano»: l'auto usata come testa d'ariete e l'assalto alla gioielleria - I ladri sono entrati nella struttura a bordo di un'auto, dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri dell'ingresso hanno percorso un centinaio di metri a forte velocità sino ad arrivare vicino al n ... milano.corriere.it

Raid di furti tra #Vallesina e Val Musone, presi tre ladri: in auto targhe clonate e arnesi da scasso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.