Raid con auto-ariete al centro scommesse ' Snai'
Un episodio di raid con auto-ariete presso il centro scommesse 'Snai' si aggiunge alla serie di recenti atti di microcriminalità che interessano Aversa. La situazione sta generando crescente preoccupazione tra la comunità locale, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci per garantire la sicurezza di cittadini e attività commerciali.
Non accenna a fermarsi l’ondata di microcriminalità che da settimane sta interessando il territorio cittadino di Aversa, alimentando un diffuso clima di preoccupazione tra residenti e commercianti. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella notte, quando una banda di ladri ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Domenica all’Ippodromo Snai San Siro con le auto d’epoca al mattino e le corse al galoppo nel pomeriggio
Leggi anche: Rapina a mano armata al centro Snai: via col bottino. Video
Raid con auto-ariete al Pittarosso. Danni ingenti, chiuso il negozio; Raid con auto-ariete al centro scommesse 'Snai'.
Banditi dentro al centro commerciale con l’auto ariete - CASALMAGGIORE Razzia di gioielli nel corso della notte tra giovedì e ieri nel centro commerciale Padano di Casalmaggiore. vocedimantova.it
Spaccata notturna a Druento, auto-ariete contro un negozio in centro: caccia alla banda - La vetrina sfondata con un’auto rubata, indagini dei Carabinieri fra telecamere, varchi elettronici e movimenti sospetti ... giornalelavoce.it
Casalmaggiore, colpo al centro commerciale «Padano»: l'auto usata come testa d'ariete e l'assalto alla gioielleria - I ladri sono entrati nella struttura a bordo di un'auto, dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri dell'ingresso hanno percorso un centinaio di metri a forte velocità sino ad arrivare vicino al n ... milano.corriere.it
Raid di furti tra #Vallesina e Val Musone, presi tre ladri: in auto targhe clonate e arnesi da scasso - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.