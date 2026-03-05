Sarà Doveri l'arbitro del derby di Milano che vale una fetta di Scudetto | i precedenti con Milan e Inter

L'arbitro Daniele Doveri è stato scelto per dirigere il derby di Milano tra Milan e Inter, un incontro importante della 28ª giornata di Serie A. La partita, decisiva per la corsa allo scudetto, si svolgerà tra le due squadre cittadine e sarà guidata dall'arbitro romano, noto per aver già diretto numerosi incontri di alto livello. Il fischietto avrà il compito di gestire uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

