A L’Aquila screening gratuiti per la diagnosi precoce Liris | ‘La prevenzione è la chiave per migliorare la vita’

A L’Aquila, sono stati organizzati screening gratuiti per la diagnosi precoce di varie malattie, causati dall’aumento dell’età media della popolazione. La città ha deciso di offrire controlli gratuiti per incentivare le persone a prendersi cura della propria salute prima che i problemi si aggravino. Questi appuntamenti si svolgono in diverse sedi, con medici e specialisti pronti ad assistere chi si presenta. La campagna mira a coinvolgere quante più persone possibile.

In un Paese in cui l’invecchiamento della popolazione è una piaga in costante crescita, la prevenzione diventa fondamentale. Se i cittadini riescono ad intervenire prontamente sulle patologie e impedire il progredire delle malattie, anche il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) potrà giovare del rinnovato ritorno economico. In piazza Duomo cittadini e cittadini hanno potuto sottoporsi a controlli gratuiti per le patologie cardiovascolari e oncologiche, con particolare attenzione alla salute della donna. Si tratta, quindi, di una iniziativa volta a rafforzare la consapevolezza sui rischi legati alle malattie più diffuse e sull’importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La buona regola Tuteri: "Fai prevenzione . La diagnosi precoce può salvare la vita"La prevenzione può davvero fare la differenza.

Giornata contro il cancro. Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione e diagnosi precoce sono tutela per la vita riproduttiva”Oggi si celebra la giornata contro il cancro e anche il ruolo della prevenzione e della diagnosi precoce.

