Screening neonatale arma per la diagnosi precoce ma il rischio è la sovradiagnosi

Lo screening neonatale permette di individuare precocemente malattie rare grazie a un semplice prelievo nei primi giorni di vita. La causa principale di questa pratica risiede nella possibilità di diagnosticare tempestivamente condizioni che, se non trattate, potrebbero compromettere la salute dei neonati. Tuttavia, questa procedura può portare a sovradiagnosi, con conseguenze che coinvolgono anche le famiglie. La sfida resta nel bilanciare i benefici e i rischi di un intervento così precoce.

Lo screening neonatale rappresenta una delle più importanti conquiste della medicina preventiva. Con un semplice prelievo effettuato nei primi giorni di vita, è possibile diagnosticare e trattare precocemente molte malattie rare, migliorando la qualità e l’ aspettativa di vita dei bambini. Il sequenziamento genomico . Le nuove tecnologie di sequenziamento genomico potrebbero ampliare questo scenario, permettendo l’identificazione di centinaia di malattie genetiche gravi ma potenzialmente trattabili nel periodo neonatale. A pochi giorni dalla Giornata delle malattie rare – celebrata il 28 febbraio – Uniamo e la Società Italia di neonatologia (Sin) lanciano un appello affinché l’introduzione della genomica neonatale avvenga all’interno di una quadro normativo chiaro, condiviso e trasparente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lo screening genetico di popolazione è fattibile, ma c'è il rischio della sovradiagnosi strutturaleLo screening genetico di popolazione sta diventando una realtà grazie a studi recenti in Australia.

Malattie rare: screening neonatale e genomica, neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precociLa diffusione delle nuove tecniche di sequenziamento genomico ha spinto le neonatologie a rinnovare gli screening neonatali, con l’obiettivo di individuare le malattie rare in anticipo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Malattie rare: screening neonatale e genomica, neonatologi-Uniamo per diagnosi e cure precociRoma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di neonatologia (Sin) e Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 2 ... msn.com

Malattie rare, screening neonatali e genomica per garantire diagnosi precoceLe malattie rare sono oltre 7.000 e colpiscono 300 milioni di persone nel mondo; circa il 70% ha un'origine genetica e una quota significativa interessa l'età pediatrica. (ANSA) ... ansa.it

La prevenzione non è un costo: è un investimento. All’evento “Quando i soldi per le cure non bastano”, F. S. Mennini ha ricordato l’importanza dell’aggiornamento dei LEA e dell’estensione dello screening neonatale: diagnosi precoce = più equità, meno costi x.com

L’età media delle future mamme si è alzata a 34 anni, ma poche di loro affrontano la maternità con screening neonatale, vaccini, preparazione fisica e psicologica Leggi l'articolo #gravidanza - facebook.com facebook