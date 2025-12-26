Incendio in appartamento e famiglia in fuga | i vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di gas
Momenti di paura sul lungomare di Seccagrande, a Ribera, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenuti per un incendio divampato all’interno di una villetta abitata da una famiglia.Le fiamme si sarebbero sviluppate in cucina per cause ancora in corso di accertamento. In. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Incendio nella cantina con la bombola gpl, i Vigili del Fuoco scongiurano conseguenze
