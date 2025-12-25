Frutta secca e struffoli ecco gli alimenti che mettono il turbo al sistema immunitario contro il cancro L’oncologo | Anche il pranzo di Natale può essere un alleato
Dall’acido oleico contenuto nell’ olio d’oliva e nella frutta secca al fruttosio dei fichi secchi, dei datteri e del miele con cui vengono fatti gli struffoli, fino all’acido trans-vaccinico che si trova nella carne e nei latticini provenienti da animali da pascolo. Sono tantissimi gli alimenti, tra cui anche alcuni tipicamente natalizi, che contengono specifiche molecole in grado di mettere il “turbo” al sistema immunitario contro il cancro. Prodotti, naturalmente, da consumare con moderazione. A fare il punto su quali siano gli alimenti “alleati” sono stati gli specialisti riuniti recentemente a Napoli in occasione della XVI edizione del Melanoma Bridge e della XI edizione dell’ Immunotherapy Bridge, due eventi internazionali dedicati all’ immunoterapia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Natale a tavola, ecco tutti gli alimenti che attivano il sistema immunitario: anche gli struffoli alleati del corpo
Leggi anche: Pesticidi negli alimenti: la classifica della frutta e verdura che può essere più contaminata
Natale a tavola, tra tradizione e scienza: quando il cibo diventa alleato dell’immunoterapia; Dieta da combattimento come ‘farmaco di precisione’ contro il cancro; Dalla tavola alla cura anche nei piatti di Natale: alimenti terapia di precisione contro il cancro; La frutta secca è anti cancro.
Natale a tavola, ecco tutti gli alimenti che attivano il sistema immunitario: anche gli struffoli alleati del corpo - Una serie crescente di ricerche ha dimostrato che in alcuni alimenti tipicamente natalizi possono celarsi dei ver ... notizie.com
Da olio d'oliva a miele e frutta secca, alleati anti-cancro anche nei piatti di Natale - L'alimentazione non è solo prevenzione ma anche un alleato terapeutico 'di precisione' contro il cancro. ansa.it
La frutta secca è anti cancro - Dall’olio d’oliva al miele e la frutta secca, tanti sono gli alimenti alleati anti- myfruit.it
Croccantini al cioccolato e frutta secca, deliziosi dolcini perfetti da sgranocchiare per le feste natalizie. ricetta qui https://blog.giallozafferano.it/annaelasuacucina/croccantini-al-cioccolato-e-frutta-secca/ - facebook.com facebook
Frutta Secca: Produzione e Rischi Associati x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.