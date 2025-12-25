Frutta secca e struffoli ecco gli alimenti che mettono il turbo al sistema immunitario contro il cancro L’oncologo | Anche il pranzo di Natale può essere un alleato

Dall’acido oleico contenuto nell’ olio d’oliva e nella frutta secca al fruttosio dei fichi secchi, dei datteri e del miele con cui vengono fatti gli struffoli, fino all’acido trans-vaccinico che si trova nella carne e nei latticini provenienti da animali da pascolo. Sono tantissimi gli alimenti, tra cui anche alcuni tipicamente natalizi, che contengono specifiche molecole in grado di mettere il “turbo” al sistema immunitario contro il cancro. Prodotti, naturalmente, da consumare con moderazione. A fare il punto su quali siano gli alimenti “alleati” sono stati gli specialisti riuniti recentemente a Napoli in occasione della XVI edizione del Melanoma Bridge e della XI edizione dell’ Immunotherapy Bridge, due eventi internazionali dedicati all’ immunoterapia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

