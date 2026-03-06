scoperta la forza che guida la connessione dei neuroni

Gli scienziati hanno identificato la forza che permette ai neuroni di connettersi tra loro nel cervello. Durante lo sviluppo, i neuroni devono stabilire legami accurati per assicurare la comunicazione tra le varie parti cerebrali e con il resto del corpo. La scoperta evidenzia un elemento chiave in questo processo complesso di formazione delle reti neurali.

Lo sviluppo del cervello è un processo incredibilmente complesso. I neuroni devono formare connessioni precise per permettere la comunicazione tra le diverse aree cerebrali e tra cervello e resto del corpo. Per farlo, durante la crescita queste cellule allungano sottili prolungamenti chiamati assoni, vere e proprie “linee di comunicazione” che trasmettono segnali elettrici e chimici. Per anni gli scienziati hanno pensato che fossero soprattutto i segnali chimici a guidare questo processo. Una nuova ricerca internazionale suggerisce però che anche le proprietà fisiche del cervello, come la rigidità dei tessuti, svolgono un ruolo fondamentale. Lo studio mostra infatti che le forze meccaniche possono influenzare direttamente i segnali chimici che guidano la crescita dei neuroni. 🔗 Leggi su Billipop.com

