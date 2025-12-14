Come inizia la demenza | uno studio scopre un enzima chiave che protegge i neuroni dalla morte
Un recente studio ha identificato un enzima chiave che potrebbe proteggere i neuroni dalla morte, offrendo nuove prospettive sulla comprensione della demenza. La ricerca evidenzia come una mutazione in questo enzima possa contribuire allo sviluppo della malattia, aprendo la strada a potenziali strategie di prevenzione e trattamento.
