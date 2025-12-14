Come inizia la demenza | uno studio scopre un enzima chiave che protegge i neuroni dalla morte

Un recente studio ha identificato un enzima chiave che potrebbe proteggere i neuroni dalla morte, offrendo nuove prospettive sulla comprensione della demenza. La ricerca evidenzia come una mutazione in questo enzima possa contribuire allo sviluppo della malattia, aprendo la strada a potenziali strategie di prevenzione e trattamento.

Un nuovo studio sperimentale suggerisce che una mutazione in un enzima potrebbe causare la morte dei neuroni alla base della demenza. La scoperta potrebbe aprire le porte alla ricerca di nuove terapie. Fanpage.it

