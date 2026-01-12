La forza di una donna anticipazioni 13 gennaio | Arif fa una scoperta che lo destabilizza

Nella dizi turca di Canale 5, la festa di Doruk si trasforma in un campo minato. Enver prende una decisione durissima, mentre Arif si trova davanti a una verità che lo scuote. Le anticipazioni della puntata di martedì 13 gennaio. L'atmosfera dovrebbe essere di festa, ma a La forza di una donna la serenità dura sempre pochissimo. Nella prossima puntata in onda su Canale 5 l'attenzione si sposta su Doruk e su un evento attesissimo che rischia di trasformarsi nell'ennesimo momento di tensione per tutta la famiglia. Vecchi rancori, comportamenti fuori controllo e decisioni drastiche mettono a dura prova equilibri già fragili, mentre Arif cerca di rimettere ordine finendo però per imbattersi in una verità difficile da digerire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

