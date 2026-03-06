Scoperta azienda che smaltiva rifiuti illegalmente Trovati anche lavoratori in ' nero' | FOTO

La Polizia Provinciale di Caserta ha scoperto un’azienda nel comune di San Marco Evangelista che smaltiva rifiuti illegalmente. Durante le operazioni sono stati trovati anche lavoratori in nero. Le verifiche rientrano in un’attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzata a contrastare i reati ambientali. La scoperta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

La Polizia Provinciale sequestra capannone e denuncia la titolare per gestione illecita di rifiuti e violazioni di sicurezza sul lavoro All’interno dei locali sono stati rinvenuti rifiuti di varia natura, tra cui batterie esauste, oli, materiali plastici e altri rifiuti speciali, gestiti e smaltiti illecitamente, senza tracciabilità attraverso formulari o registri di carico e scarico. Le verifiche hanno inoltre evidenziato criticità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la presenza di diversi lavoratori impiegati in nero, con l’irrogazione di sanzioni per un totale di circa 6.000 euro. Al termine delle operazioni, l’intera attività, ospitata in un capannone di circa 800 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

